Россиянами рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки: подробнее

В Госдуме рассказали об изменениях в правилах семейной ипотеки на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

Супруги с 1 февраля 2026 года обязаны будут выступать созаемщиками по одной льготной семейной ипотеке под 6%, что ограничит количество таких кредитов на одну семью. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Вводится принцип “одна семья — одна льготная ипотека”. Супруги будут обязаны быть созаемщиками по одному договору. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений, когда каждый из супругов оформлял отдельный кредит, а также на борьбу с донорскими схемами. Если один из супругов получит семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года, второй лишится права на собственный кредит», — пояснил депутат.

Он добавил, что правило об одной льготной ипотеке на человека действует с декабря 2023 года, но раньше касалось только отдельных заемщиков. Сейчас ограничение охватит всю семью — оформить несколько льготных ипотек на разных супругов будет невозможно. При этом право взять комбинированную ипотеку остается.

Также Кошелев напомнил, что семейная ипотека не зависит от места прописки, но действует лимит — до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для остальных регионов.

KP.RU ранее сообщал, что в Госдуму также планируется внесение законопроекта, который предусматривает выплаты от 550 тысяч рублей на погашение и оплату ипотеки для многодетных семей.

