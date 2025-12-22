Россиянами рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки: подробнее

«Вводится принцип “одна семья — одна льготная ипотека”. Супруги будут обязаны быть созаемщиками по одному договору. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений, когда каждый из супругов оформлял отдельный кредит, а также на борьбу с донорскими схемами. Если один из супругов получит семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года, второй лишится права на собственный кредит», — пояснил депутат.