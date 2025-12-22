Фигурист Галлямов отказался публично извиниться за оскорбление журналистки

В статье напомнили, что в 10 часов утра журналистка обратилась к фигуристу с просьбой прокомментировать его заявление в Telegram-канале о возможном завершении карьеры после того, как он и его партнерша Анастасия Мишина заняли второе место на чемпионате России. Вместо ответа Галлямов назвал журналистку «неадекватной» и «больной на голову». Причем сделал это публично, записав видеокружок.