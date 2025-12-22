«Схема Долиной» и еще четыре высказывания войдут в словарь неологизмов

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение “схема Долиной” — это лето 2024 года. Дальше “эффект Долиной” — это декабрь 2024 года. Потом “бабушкина схема” — это лето 2025 года, “казус Долиной” — осень 2025 года. И “бабушкин вариант” (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года», — сказал филолог.