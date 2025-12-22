Бесплатную упаковку подарков предлагают в столичном метро

«В преддверии Нового года мы традиционно предлагаем пассажирам бесплатную упаковку подарков на стойках “Живое общение” и в сувенирных магазинах метро. Акция проходит уже третий год. Выбрать подарок для близких и сразу упаковать его в праздничную бумагу можно на 14 стойках и в сувенирных магазинах», — рассказал Максим Ликсутов.
Чтобы получить бесплатную упаковку подарков нужно купить сувениры в магазинах метро или на стойках «Живое общение» на сумму от 2 тыс. руб. Сотрудники метро бесплатно оформят подарок в стильную бумагу. Воспользоваться предложением можно на 14 станциях метро: «Маяковская» (сувенирный магазин), «Площадь Революции», «Александровский сад», «Парк культуры», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Павелецкая», «Пушкинская», «Трубная» (сувенирный магазин), «Чкаловская», «Хорошевская», «ЦСКА», «Нижегородская».