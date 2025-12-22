Бесплатную упаковку подарков предлагают в столичном метро

«В преддверии Нового года мы традиционно предлагаем пассажирам бесплатную упаковку подарков на стойках “Живое общение” и в сувенирных магазинах метро. Акция проходит уже третий год. Выбрать подарок для близких и сразу упаковать его в праздничную бумагу можно на 14 стойках и в сувенирных магазинах», — рассказал Максим Ликсутов.