В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение в ночь на 22 декабря 2025

В ночь на 22 декабря 2025 года в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе РАН, эпицентр находился в 13 километрах восточнее поселка Монды.
— Магнитуда землетрясения составила 3,3 балла, — уточнили специалисты.
Подземные толчки зафиксировали в 04:03 часа по местному времени. К счастью, обошлось без разрушений.
Последнее сейсмособытие зафиксировали в Иркутской области 10 декабря. Тогда жители Приангарья ощутили небольшую тряску, которая оценивалась в 3,8 балла.
