Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение в ночь на 22 декабря 2025

Магнитуда землетрясения составила 3,3 балла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь на 22 декабря 2025 года в Тункинском районе Бурятии произошло землетрясение. Как сообщили КП-Иркутск в Единой геофизической службе РАН, эпицентр находился в 13 километрах восточнее поселка Монды.

— Магнитуда землетрясения составила 3,3 балла, — уточнили специалисты.

Подземные толчки зафиксировали в 04:03 часа по местному времени. К счастью, обошлось без разрушений.

Последнее сейсмособытие зафиксировали в Иркутской области 10 декабря. Тогда жители Приангарья ощутили небольшую тряску, которая оценивалась в 3,8 балла.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в небе над Иркутской областью астрономы зафиксировали межзвездную комету.