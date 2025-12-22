В Госдуме раскрыли сумму выплат семьям с детьми в 2026 году

«Ежемесячное пособие на ребёнка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — приводит слова чиновника РИА «Новости».
Чиновник уточнил, что выплаты семьям с детьми до 17 лет будут привязаны к прожиточному минимуму. В 2026 году его размер составит 18,9 тыс. рублей в среднем на человека, при этом для детей он будет равен 18,4 тыс., а для трудоспособных граждан — 20,6 тыс. рублей.
С 1 июня по 1 октября 2026 года работающие семьи с детьми смогут подать заявление на возврат денег из уплаченного НДФЛ. Сколько процентов вернут, как их получить и как оформить заявление, читайте подробнее в материале Life.ru.
