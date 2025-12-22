Овечкин продлил серию без голов до восьми матчей

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в овертайме, а безголевая серия нападающего достигла восьми игр.
В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Джон Леонард и Мориц Зайдер, решивший исход встречи в дополнительное время. За «Вашингтон» дубль оформил Этен Франк, забросивший шайбы в первом и третьем периодах, однако этого оказалось недостаточно для победы.
Овечкин впервые с января 2024 года не может забить на протяжении восьми матчей подряд. В текущем сезоне 40-летний нападающий записал на свой счет 14 голов и 17 результативных передач в 36 встречах.
«Вашингтон» с 43 очками занимает второе место в Столичном дивизионе, тогда как «Детройт», набрав 45 очков в 37 играх, возглавляет Атлантический дивизион. Следующие матчи обе команды проведут в ночь на 24 декабря по московскому времени.
Ранее Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории лиги по числу сыгранных матчей. Это произошло во время встречи регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», в которой форвард принял участие.