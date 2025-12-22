Овечкин продлил серию без голов до восьми матчей

В составе «Детройта» отличились Лукас Рэймонд, Джон Леонард и Мориц Зайдер, решивший исход встречи в дополнительное время. За «Вашингтон» дубль оформил Этен Франк, забросивший шайбы в первом и третьем периодах, однако этого оказалось недостаточно для победы.