Выплаты семьям с детьми составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году

Ежемесячные выплаты семьям с детьми в России в 2026 году составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в зависимости от дохода и степени нуждаемости семьи. Об этом 22 декабря сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его данным, новые размеры пособий будут применяться по всей стране с учетом изменений прожиточного минимума.

Размер выплат семьям с детьми будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума.

Парламентарий уточнил, что суммы напрямую зависят от доли прожиточного минимума, которая назначается конкретной семье. «Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин РИА Новости. Он отметил, что речь идет о едином пособии, которое назначают семьям с невысоким доходом.

По словам депутата, расчет выплат в 2026 году будет вестись исходя из обновленного прожиточного минимума. На душу населения он вырастет до 18,9 тысячи рублей. Для детей показатель составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных граждан — 20,6 тысячи рублей. Эти величины заложены в прогноз социально-экономического развития и используются как база для определения размеров детских пособий.

Говырин напомнил, что право на единое пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. При назначении учитывают не только доходы, но и имущественное положение, в том числе наличие крупного имущества и вкладов. Степень нуждаемости определяет, какую долю прожиточного минимума — 50, 75 или 100% — семья будет получать на каждого ребенка.

Депутат также указал, что выплаты положены на детей с рождения и до 17 лет включительно. Пособие назначают на год, после чего семья должна подтвердить право на его продление. Он подчеркнул, что индексация прожиточного минимума и привязка к нему пособий позволяют автоматически увеличивать поддержку семей с детьми при росте официальных социальных нормативов.

