Десятки борцов сразились за звание «Мастер спорта» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершился всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Тарасова. Соревнования прошли в ФОКе «Президентский», участие в них приняли спортсмены из 23 регионов России и Киргизии. Борцы разыграли медали в десяти весовых категориях, по итогам шесть золотых наград завоевали представители Свердловской области, в том числе двое тагильчан. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.