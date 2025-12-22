Ричмонд
Десятки борцов сразились за звание «Мастер спорта» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершился всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Анатолия Тарасова. Соревнования прошли в ФОКе «Президентский», участие в них приняли спортсмены из 23 регионов России и Киргизии. Борцы разыграли медали в десяти весовых категориях, по итогам шесть золотых наград завоевали представители Свердловской области, в том числе двое тагильчан. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В соревнованиях приняли участие спортсмены России и Киргизии.

«В ФОКе “Президентский” борцы из 23 регионов России и Киргизии разыграли медали в 10 весовых категориях. Финалы прошли на высочайшем уровне — зрелищно и бескомпромиссно! Шесть свердловских борцов завоевали золото, в том числе двое тагильчан. Всем победителям присвоено звание “Мастер спорта России”», — сообщил Пинаев в своем telegram-канале.

Турнир носит имя Анатолия Тарасова как основателя первой секции борьбы в городе, от которой началось развитие этого вида спорта в Нижнем Тагиле. С 1997 года соревнование носит статус мастерского, что означает, что за него выдают звание «Мастер спорта».