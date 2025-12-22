Ричмонд
В Госдуме назвали суммы ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году

Семьи с детьми в РФ в 2026 году получат пособие от 9 185 до 18 371 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми в России могут получать ежемесячные выплаты в зависимости от дохода семьи и причисления её к категории нуждающихся. О размере этих выплат в 2026 году рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Депутат напомнил, что размер пособий семьям с детьми поставлен в зависимость от прожиточного минимума.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — цитирует Говырина РИА Новости.

Напомним, в России в 2026 году прожиточный минимум повысится на 6,8%. После индексации его размер составит 18 939 рублей.

Также сообщалось о грядущем повышении единовременного пособия при рождении ребёнка. В России с 1 февраля 2026 года оно будет составлять около 28 700 рублей.

Кроме того, страховые и социальные пенсии в 2026 году увеличат на суммы выше инфляции. Кому и на сколько повысят пенсионные выплаты, читайте здесь на KP.RU.