22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды

Ежегодный поток, действующий с 17 по 26 декабря, по скорости метеоров схож с недавними Геминидами, но уступает им в яркости и частоте. Скорость частиц Урсид составляет около 32 километров в секунду, а пик их максимальной активности прогнозируется 22 декабря в 19:00 по московскому времени, совпадая с самой длинной ночью года.