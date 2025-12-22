Ричмонд
22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды

В понедельник ожидается пик активности метеорного потока Урсиды, получившего название от созвездия Малая Медведица. Как сообщили в Московском планетарии, наблюдению благоприятствует фаза Луны, близкая к новолунию.

Источник: Life.ru

Ежегодный поток, действующий с 17 по 26 декабря, по скорости метеоров схож с недавними Геминидами, но уступает им в яркости и частоте. Скорость частиц Урсид составляет около 32 километров в секунду, а пик их максимальной активности прогнозируется 22 декабря в 19:00 по московскому времени, совпадая с самой длинной ночью года.

Увидеть явление можно будет на всей территории Северного полушария в течение всей ночи, так как его радиант, то есть видимый источник метеоров, расположен рядом с Полярной звездой в созвездии Малой Медведицы.

Метеоры представляют собой частицы пылевого шлейфа периодической кометы 8P/Туттля, сгорающие в земной атмосфере. Как подчеркнули в планетарии, в 2025 году условия для наблюдений будут особенно благоприятными благодаря тому, что Луна находится в состоянии, близком к новолунию (будет полной всего лишь на 6%).

Ранее учёные зафиксировали необычный всплеск энергии в момент максимального сближения с Землёй кометы 3I/ATLAS. Как сообщили в соцсетях, в резонансах Шумана появился сигнал частотой 25 Гц, который длился около 15 минут. Сигнал зафиксировали за 3 часа 20 минут до максимального сближения кометы с планетой. Специалисты изучают связь явлений.

