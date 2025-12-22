76% компаний планируют провести индексацию зарплат в 2026 году

Финансовые решения работодателей формируются под давлением макроэкономических условий. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что высокая процентная ставка делает кредиты дороже, охлаждает спрос на дорогостоящие товары и вынуждает бизнес строже оценивать окупаемость проектов. Он также подчеркнул растущее влияние налоговых обязательств.
Если индексация не проводится, у работников всё ещё остаются правовые способы защиты. Как рассказала эксперт из профсоюза «Новый труд» Мария Колледа, возможно официальное обращение к руководству организации. При отсутствии реакции допускается подача жалобы в трудовую инспекцию. Но наиболее эффективными способами являются обращение в суд и коллективное требование.
По словам члена совета директоров КАО «Азот» Анастасии Горелкиной, для многих компаний индексация в пределах инфляции сегодня является взвешенным решением, позволяющим удерживать баланс.
Ранее экономист рассказал, что в 2026 году Россию ждёт умеренная стагфляция с инфляцией на уровне 5−6%. По его мнению, ЦБ не станет активно укреплять рубль, так как слабая национальная валюта выгодна бюджету. Нефть, по его оценкам, будет стоить 70−80 долларов, но бензин всё равно подорожает из-за налогов и расходов нефтепереработчиков. Ключевая ставка продолжит снижение, но не упадет ниже 10%.
