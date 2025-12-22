Пришлось дополнить словарь: «Схема Долиной» официально стала неологизмом

Словосочетание «схема Долиной» пополнило список неологизмов 2025 года. Об этом информировал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов. Учёный является руководителем группы «Словарей новых слов».
Кроме «схемы Долиной», скандальная ситуация с продажей квартиры певицы породила ещё несколько неологизмов, которые в последнее время широко используются как в прессе, так и в разговорной речи россиян.
«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение “схема Долиной” — это лето 2024 года. Дальше “эффект Долиной” — это декабрь 2024 года. Потом “бабушкина схема” — это лето 2025 года, “казус Долиной” — осень 2025 года. И “бабушкин вариант” (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года» — объяснил Ефремов РИА Новости.
Тем временем в Туле отменили концерт Долиной, организаторы объяснили это нездоровым ажиотажем вокруг имени певицы. Напомним, концерт Ларисы Долиной 4 января в Туле планировался в зале на 724 места. Было продано, согласно онлайн схеме продаж 349 мест, то есть меньше половины зала.
Ранее сообщалось, что певицу Ларису Долину исключили из списка участников концерта, посвященного 90-летию со дня рождения знаменитой актрисы Людмилы Гурченко.