ВСУ атаковали причалы Краснодарского края, повреждены суда

Несколько судов повреждено ВСУ в Краснодарском крае.
В поселке Волна Краснодарского края в результате БПЛА атаки серьезно повреждены два причала и два суда. Об этом сообщает Оперштаб региона.
«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров», — сообщили в Оперштабе.
