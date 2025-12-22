Ричмонд
ВСУ атаковали причалы Краснодарского края, повреждены суда

В поселке Волна Краснодарского края в результате БПЛА атаки серьезно повреждены два причала и два суда. Об этом сообщает Оперштаб региона.

«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров», — сообщили в Оперштабе.

