Россиянам назвали болезни, которые чаще всего обостряются в новогодние праздники

Новогодние праздники для многих — это радость, встречи с близкими, прогулки и застолья. Но они могут обернуться неприятностями для здоровья. Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала KP.RU, какие болезни чаще всего обостряются в Новый год.
«В новогодние праздники, больше, чем в другие, отрицательных составляющих — нарушение режима сна и отдыха, обильная еда, зажигательные танцы, нарядная легкая одежда при низкой температуре воздуха. И все это на фоне приема алкоголя», — пояснила эксперт.
Чаще всего обостряются гастрит, панкреатит, гипертонические кризы, сердечная недостаточность и бронхиальная астма. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать поражение печени, почек и желудка, а также ухудшить координацию и привести к травмам.
Особое внимание нужно уделять сердцу. Причина — усиленная нагрузка, а именно эмоции в сочетании с большим количеством еды и алкоголя. Чаще всего это стенокардия и инфаркт миокарда. При таких симптомах срочно вызывайте «скорую».
