Россиянам назвали болезни, которые чаще всего обостряются в новогодние праздники

Новогодние праздники для многих — это радость, встречи с близкими, прогулки и застолья. Но они могут обернуться неприятностями для здоровья. Врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина рассказала KP.RU, какие болезни чаще всего обостряются в Новый год.