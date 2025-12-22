РИАН: Нотариусы раскрыли самые необычные сделки с жильем в 2025 году

В 2025 году среди необычных сделок с недвижимостью, зарегистрированных у российских нотариусов, выделяются несколько интересных случаев. Среди них — оформление завещания квартиры свекровью на невестку вместо собственного сына. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Один из самых нестандартных примеров произошёл в Перми. Пожилая женщина с «приличным состоянием», которая планировала после своей смерти оставить всё имущество единственному сыну, решила передать одну из квартир своей любимой невестке. Она хотела проявить заботу, чтобы недвижимость оставалась у неё даже в случае разрыва отношений с сыном.
Еще один нестандартный случай произошёл в Москве, где нотариус оформлял раздел имущества бывших супругов. Они делили три объекта: квартиру, где жили, квартиру для сдачи в аренду и квартиру в новостройке, ещё не сданной в эксплуатацию. Решили продать первую квартиру, новостройку передать мужчине после завершения строительства, а арендуемое жильё оформить на жену. Несмотря на разногласия, они договорились временно жить как соседи в одной из квартир, при этом мужчина обязался не регистрировать там детей от другого партнёра и выписаться через полтора года.
Другой необычный случай связан с дарением недвижимости в Башкортостане. Пожилой мужчина хотел подарить внучке участок с домом, имея все необходимые документы. Но нотариус обратился к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН) и выяснил, что участок и дом были сняты с учёта по запросу сельсовета несколько лет назад — что обычно происходит, если объект разрушен или снесён. Мужчина удивился, ведь его дом стоял на месте и был в целости.
Ранее сообщалось, что пожилая жительница Санкт-Петербурга попыталась оспорить сделки по продаже четырёх квартир, утверждая, что стала жертвой мошенников.