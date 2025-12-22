РИАН: Нотариусы раскрыли самые необычные сделки с жильем в 2025 году

Еще один нестандартный случай произошёл в Москве, где нотариус оформлял раздел имущества бывших супругов. Они делили три объекта: квартиру, где жили, квартиру для сдачи в аренду и квартиру в новостройке, ещё не сданной в эксплуатацию. Решили продать первую квартиру, новостройку передать мужчине после завершения строительства, а арендуемое жильё оформить на жену. Несмотря на разногласия, они договорились временно жить как соседи в одной из квартир, при этом мужчина обязался не регистрировать там детей от другого партнёра и выписаться через полтора года.