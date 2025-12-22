Группа KeshYOU оказалась в центре обсуждений после своего видео

В комментариях пользователи сравнивали нынешний состав с прошлым, отмечая, что во времена Жанар, Камшат и Айданы группа выглядела иначе и придерживалась более сдержанного сценического стиля. Вместе с тем нашлись и те, кто поддержал KeshYOU, подчеркнув, что современные требования шоу-бизнеса меняются и артисты вынуждены подстраиваться под новые тенденции.