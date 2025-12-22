Выражение «схема Долиной» войдёт в словарь неологизмов 2025 года

Эксперт отметил, что язык часто отражает события в жизни известных личностей, приводя в пример похожую историю с блогером Анастасией Ивлеевой, после которой в языке закрепились такие слова, как «головечеринники» и «свитер извинений». Он добавил, что это явление является следствием широкого резонанса в общественном сознании.