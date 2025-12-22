Выражение «схема Долиной» войдёт в словарь неологизмов 2025 года

Словосочетания, связанные с историей продажи квартиры Ларисы Долиной, также включат такие выражения, как «эффект Долиной», «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант». Эти фразы, по словам Ефремова, также прочно вошли в язык и будут зафиксированы в словаре.
Эксперт отметил, что язык часто отражает события в жизни известных личностей, приводя в пример похожую историю с блогером Анастасией Ивлеевой, после которой в языке закрепились такие слова, как «головечеринники» и «свитер извинений». Он добавил, что это явление является следствием широкого резонанса в общественном сознании.
Ранее сообщалось, что выражение «европейские подсвинки», использованное президентом России Владимиром Путиным, может войти в словарь 2025 года. Доцент кафедры славистики Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева отметила, что слово «подсвинки», в контексте заявления Путина, приобретает отрицательную окраску, символизируя политическую несостоятельность. Фадеева добавила, что использование приставки «под-» в русском языке обозначает нечто неполноценное, что помогает создать в высказывании значительную образность. Это высказывание также может стать важным элементом афоризмов следующего года.
