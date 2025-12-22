Ричмонд
В Хабаровском крае пассажирке, сломавшей ногу в автобусе, выплатили 500 тыс руб

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пенсионерке, заработавшей травму во время поездки в автобусе, перевозчик выплатил свыше 500 тысяч рублей.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщили в прокуратуре региона, 70-летняя женщина обратилась за помощью. В марте этого года она ехала в автобусе № 3. И, хотя пенсионерка держалась за поручень, устоять ей не удалось, когда водитель резко затормозил перед пешеходным переходом. Пожилая женщина упала и получила перелом бедра со смещением отломков.

Другие пассажиры помогли ей подняться и выйти на остановку, где она дожидалась скорую помощь.

В добровольном порядке перевозчик моральный вред пострадавшей не возместил, поэтому прокурор обратился в суд. По мировому соглашению женщина получила 230 тысяч рублей от перевозчика и еще 340 тысяч — от страховой компании.