В Хабаровском крае пассажирке, сломавшей ногу в автобусе, выплатили 500 тыс руб

Как сообщили в прокуратуре региона, 70-летняя женщина обратилась за помощью. В марте этого года она ехала в автобусе № 3. И, хотя пенсионерка держалась за поручень, устоять ей не удалось, когда водитель резко затормозил перед пешеходным переходом. Пожилая женщина упала и получила перелом бедра со смещением отломков.