КПРФ призвала ограничить наценку на товары и продукты в аэропортах

Соответствующее обращение парламентарии направили главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара», — говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что в условиях задержек рейсов и других форс-мажорных обстоятельств граждане вынуждены приобретать жизненно необходимые товары в аэропортах по завышенным ценам.
«В том числе речь идет о семьях с детьми, женщинах, пожилых людях, гражданах с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Считаем необходимым дать правовую оценку подобной практике и пресечь необоснованное завышение цен», — добавил парламентарий.