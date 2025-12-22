Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат

Российская комедия «Ёлки 12», снятая Ольгой Долматовской, Андреем Силкиным, Борисом Дергачевым и Юрием Коробейниковым, возглавила прокат в России и странах СНГ. По данным портала Kinobusiness, за период с 18 по 21 декабря фильм собрал 172,8 млн рублей, показав лучший результат среди всех релизов уикенда.
Картина рассказывает историю девятилетнего мальчика из Кирова, который после расставания родителей отправляется в Великий Устюг в надежде на новогоднее чудо. В фильме задействованы Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие актеры.
Второе место по итогам выходных заняла лента «Невероятные приключения Шурика» с кассовыми сборами в 67 млн рублей, а третью строчку рейтинга удержал фильм «Волчок», заработавший 46,1 млн рублей. Обе картины также продемонстрировали стабильный интерес зрителей и вошли в тройку самых успешных релизов прошедшего уикенда.
Ранее фильм «Дракула» французского режиссера Люка Бессона возглавлял кинопрокат России и СНГ, кинокартина собрала 112,1 млн рублей за выходные.