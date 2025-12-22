Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат

Картина рассказывает историю девятилетнего мальчика из Кирова, который после расставания родителей отправляется в Великий Устюг в надежде на новогоднее чудо. В фильме задействованы Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие актеры.