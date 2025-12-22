«Схема Долиной» пополнит словарь новых слов

Напомним, судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась несколько месяцев. Сначала Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, признав её жертвой мошенников и вернув ей право собственности. Апелляция и кассация поддержали это решение. Однако Верховный суд РФ на минувшей неделе вынес окончательный вердикт, отменив предыдущие постановления и признав собственницей квартиры покупательницу Полину Лурье.