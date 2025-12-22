«Схема Долиной» пополнит словарь новых слов

В 2025 году русский язык пополнится серией свежих выражений, родившихся на волне резонансной судебной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной. Как рассказал филолог, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов, в готовящийся словарь неологизмов войдут пять устойчивых словосочетаний, отображающих разные этапы этого дела.
По словам учёного, первым летом 2024 года возникло выражение «схема Долиной». За ним последовали «эффект Долиной», «бабушкина схема», «казус Долиной» и «бабушкин вариант». Все они связаны с мошенническими схемами при операциях с недвижимостью.
Похожим образом в язык вошли слова после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда появились, например, «головечеринники» и «свитер извинений», которые стали употреблять и вне первоначального контекста, привёл параллель эксперт в интервью РИА Новости.
Напомним, судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась несколько месяцев. Сначала Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, признав её жертвой мошенников и вернув ей право собственности. Апелляция и кассация поддержали это решение. Однако Верховный суд РФ на минувшей неделе вынес окончательный вердикт, отменив предыдущие постановления и признав собственницей квартиры покупательницу Полину Лурье.
Таисия Колоброд.