Резидент свободного порта Владивосток не создал базу отдыха под Находкой

Компания «Сервис-Групп» может лишиться статуса резидента свободного порта Владивосток, поскольку Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) через арбитраж требует расторгнуть соглашение из‑за нереализированного проекта базы отдыха в Находкинском городском округе.
Иск КРДВ в Арбитражный суд Приморского края связан с невыполнением инвестсоглашения 2019−2023 годов по проекту «Организация центра туристического обслуживания на территории Находкинского городского округа» с объемом капитальных вложений 205,3 млн руб.
По данным пресс-службы суда, которое упоминает «РБК Приморье», резидент обязался завершить проект, включая разработку проектно-сметной документации, оформление разрешений и строительство, до конца июня 2023 года, однако работы по базе отдыха так и не начались, рабочие места не созданы, а объем фактических вложений составил 0 ₽
Корпорация направляла «Сервис-Групп» уведомление о расторжении соглашения в досудебном порядке, но оно не было подписано, после чего организация подала иск, первое судебное заседание по которому назначено на 28 января 2026 года.
ООО «Сервис-Групп» зарегистрировано во Владивостоке в апреле 2018 года как микропредприятие, его генеральный директор и единственный учредитель Павел Гудимов также связан еще с пятью компаниями, а основной вид деятельности общества — производство сборных деревянных строений, при этом по итогам 2024 года финансовый результат компании составил убыток 506 тыс. руб.
Ранее КРДВ уже добилась через суд расторжения соглашения с другим резидентом СПВ, компанией «Соларис Гуд», которая не приступила к строительству четырехэтажного торгово-административного здания на улице Выселковой во Владивостоке с планируемым объемом инвестиций более 21 млн руб.