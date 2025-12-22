Резидент свободного порта Владивосток не создал базу отдыха под Находкой

ООО «Сервис-Групп» зарегистрировано во Владивостоке в апреле 2018 года как микропредприятие, его генеральный директор и единственный учредитель Павел Гудимов также связан еще с пятью компаниями, а основной вид деятельности общества — производство сборных деревянных строений, при этом по итогам 2024 года финансовый результат компании составил убыток 506 тыс. руб.