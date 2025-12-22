Стало известно, когда произойдёт индексация пенсий россиян в 2026 году

«В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году», — отметила эксперт.
Для работающих пенсионеров размер надбавки составит примерно 1,6 тысячи рублей, что увеличит размер их пенсии до 23,8 тыс. рублей.
Кроме того, с 1 апреля 2026 года произойдёт индексация социальных пенсий, которые получают граждане с небольшим стажем или недостаточными пенсионными баллами. Это увеличение составит 6,8%, средний размер социальной пенсии достигнет 16,6 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме подтвердили планы по индексации пенсий в 2026 году. Повышение будет происходить поэтапно. С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. С 1 апреля увеличатся социальные и государственные пенсии на 6,8%, а с 1 октября — военные пенсии на 4%. При этом размер пенсионного коэффициента с 1 января составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.
