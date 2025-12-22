Стало известно, когда произойдёт индексация пенсий россиян в 2026 году

Ранее в Госдуме подтвердили планы по индексации пенсий в 2026 году. Повышение будет происходить поэтапно. С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,6%. С 1 апреля увеличатся социальные и государственные пенсии на 6,8%, а с 1 октября — военные пенсии на 4%. При этом размер пенсионного коэффициента с 1 января составит 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9 584,69 рубля.