Роспотребнадзор Новосибирской области предупредил о вредных сладостях

Эксперты напоминают, что перед покупкой необходимо внимательно изучить этикетку. На ней должны быть указаны: наименование продукта, состав, дата производства и срок годности, условия хранения, информация о производителе и импортере, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, наличие генетически модифицированных компонентов и знак соответствия продукции требованиям Таможенного союза.