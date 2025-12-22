Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор Новосибирской области предупредил о вредных сладостях

Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков.

Источник: Freepik

Жителям региона советуют выбирать такие подарки, в состав которых не входят усилители вкуса, синтетические красители и ароматизаторы.

Эксперты напоминают, что перед покупкой необходимо внимательно изучить этикетку. На ней должны быть указаны: наименование продукта, состав, дата производства и срок годности, условия хранения, информация о производителе и импортере, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, наличие генетически модифицированных компонентов и знак соответствия продукции требованиям Таможенного союза.

Родителям также следует учитывать наличие аллергенов, избегая сладких подарков с абрикосовыми косточками и арахисом.