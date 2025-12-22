Ричмонд
Пожар площадью 1500 квадратов после атаки БПЛА ВСУ начался в порту на Кубани

В поселке Волна на Кубани в результате атаки беспилотников были повреждены два причала и два судна.

В поселке Волна на Кубани в результате атаки беспилотников были повреждены два причала и два судна. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По информации оперштаба, все члены экипажей судов были успешно эвакуированы, и пострадавших среди них и на берегу нет. Однако на причалах произошли возгорания, охватившие площадь от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров.

«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

