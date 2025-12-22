Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники

РИА Новости: Миронов призвал поощрять сотрудников экстренных служб в праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил установить сотрудникам экстренных служб повышающие коэффициенты к зарплате за работу в новогодние и рождественские праздники.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников», — сказано в обращении.

Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что во время новогодних и рождественских каникул из-за роста числа пожаров каждый год резко возрастает нагрузка на пожарную охрану и спасателей МЧС.

«С увеличением количества обращений граждан сталкиваются больницы и скорая помощь. В эти дни растёт число травм, переломов, а также ожогов из-за неумелого пользования пиротехникой», — добавил парламентарий.

По его словам, каждый год о сезонных рисках хищений и мошенничества предупреждают территориальные подразделения МВД России, и неслучайно для обеспечения правопорядка во время каникул полиция привлекает десятки тысяч сотрудников.

«Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы», — заключил Миронов.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше