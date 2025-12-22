Миронов предложил повысить зарплаты экстренным службам в праздники

Инициативой предусматривается установление повышающих коэффициентов (надбавок) к оплате труда за фактически отработанное время в период с 31 декабря по 10 января включительно для медицинских работников, задействованных в оказании скорой, неотложной и экстренной помощи, а также персонала приёмных отделений, травмпунктов и стационаров круглосуточного профиля, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, несущих службу в усиленном режиме, сотрудников органов внутренних дел, задействованных в обеспечении правопорядка и оперативном реагировании.