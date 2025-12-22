Ричмонд
В Москве 22 декабря ожидаются снег, гололедица и до +2 градусов

В Москве 22 декабря ожидаются осадки в виде снега, а также гололедица, сообщает Гидрометцентр. Синоптики прогнозируют температуру до +2 градусов.

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе будет облачно, местами пройдут умеренные осадки, в том числе снег и мокрый снег. В некоторых районах возможны налипание мокрого снега и сильная гололедица. Ожидается, что температура воздуха в Москве не превысит +2 градусов, в то время как ночью столбик термометра опустится до −8…-10°C.

Прогнозируется, что в течение дня будет наблюдаться переменная облачность с небольшими осадками. Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и быть внимательными при выходе на улицу. Погода в столице останется неблагоприятной в течение дня.

Ранее сообщалось, что в последние дни декабря в Центральной России возможно увеличение снежного покрова до 7 сантиметров. Синоптики обещали, что Новый год в Москве встретят снежным и морозным. По словам метеоролога Евгения Тишковца, декабрь будет переменным, с чередованием циклонов и антициклонов, что приведёт к колебаниям температуры от −10°C до +2°C.

