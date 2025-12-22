В Москве 22 декабря ожидаются снег, гололедица и до +2 градусов

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе будет облачно, местами пройдут умеренные осадки, в том числе снег и мокрый снег. В некоторых районах возможны налипание мокрого снега и сильная гололедица. Ожидается, что температура воздуха в Москве не превысит +2 градусов, в то время как ночью столбик термометра опустится до −8…-10°C.