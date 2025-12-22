Одна полоса будет недоступна на участках Норильской улицы с 24 декабря

Как уточнятся, на участке ул. Норильская в районе д. 4 с 24 декабря 2025 года до 2 января 2026 года одна полоса будет частично закрыта, с 1 января до 7 января 2026 года одна полоса будет закрыта, обустроены временные уширения. На участке ул. Норильская в районе д. 7 с 7 января до 17 февраля 2026 года и на участке ул. Норильская в районе д. 3 с 17 февраля до 21 марта 2026 года одна полоса будет закрыта для движения, обустроены временные уширения.