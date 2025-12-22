«Схема Долиной» попала в словарь неологизмов русского языка

Долина попадет в словарь неологизмов 2025 года.
Словосочетание «схема Долиной» и еще четыре выражения, связанные с историей продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, войдут в словарь неологизмов русского языка за 2025 год. Об этом сообщил доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.
«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение “схема Долиной” — это лето 2024 года. Дальше “эффект Долиной” — это декабрь 2024 года. Потом “бабушкина схема” — это лето 2025 года, “казус Долиной” — осень 2025 года. И “бабушкин вариант” — это декабрь 2025 года», — сказал филолог во время беседы с РИА «Новости». Все эти выражения объединяет один сюжет — конфликт вокруг спорной квартиры артистки.
Лингвисты фиксируют не только отдельные слова, но и устойчивые выражения, рождающиеся из громких публичных историй. Ефремов вспомнил скандал вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Тогда в языке появились и закрепились такие образования, как «головечеринники» и «свитер извинений», которые затем стали употреблять уже вне исходного контекста.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья у Полины Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и подписала документы, будучи введенной в заблуждение.
Суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на спорную недвижимость и признал квартиру принадлежащей Долиной. Эти выводы поддержали апелляционная и кассационная инстанции. После этого адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Верховный суд, рассмотрев жалобу, отменил решения нижестоящих судов и признал Лурье законным собственником квартиры, купленной у певицы. По мнению суда, уровень осведомленности и жизненного опыта Долиной позволял ей осознавать юридические последствия заключения договора купли-продажи квартиры. Введение певицы в заблуждение мошенниками само по себе не может служить основанием для признания сделки недействительной, передает РАПСИ со ссылкой на разъяснение суда.
После скандала в обиходе россиян появился термин «схема Долиной». Речь идет о практике, когда продавец уже после получения денег отказывается передавать квартиру, заявляя, что совершил сделку под влиянием мошенников, и через суд надеется вернуть имущество.