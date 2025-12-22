Депутат Говырин назвал размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году

Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что в следующем году размер ежемесячных выплат семьям с детьми составит от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей в зависимости от ее дохода и нуждаемости.
— Ежемесячное пособие на ребенка составит 9185 рублей при выплате в 50 процентов прожиточного минимума, 13778 рублей — при 75 процентах и 18371 рубль — при 100 процентах, — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума. Для детей он составит 18,4 тысячи рублей, для трудоспособных россиян — 20,6 тысячи рублей.
В Госдуму планируют внести законопроект об увеличении выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом говорится в документе проекта.
Законопроект предлагает изменить действующие меры государственной поддержки семей с детьми. Сейчас при рождении третьего или последующего ребенка государство выделяет 450 тысяч рублей на погашение ипотечного долга. Авторы инициативы предлагают установить помощь в размере не более 6,4 процента от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.