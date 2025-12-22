Депутат Говырин назвал размер ежемесячных выплат семьям с детьми в 2026 году

Законопроект предлагает изменить действующие меры государственной поддержки семей с детьми. Сейчас при рождении третьего или последующего ребенка государство выделяет 450 тысяч рублей на погашение ипотечного долга. Авторы инициативы предлагают установить помощь в размере не более 6,4 процента от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.