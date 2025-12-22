Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду, объяснил эксперт

При оплате в магазинах важно следить за тем, кто указан в качестве получателя платежа. В случае подмены реквизитов вернуть деньги или отменить покупку будет трудно, рассказал специалист. По его словам, более защищенными являются динамические коды, генерируемые для каждой отдельной покупки.