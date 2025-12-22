Почему не стоит расплачиваться в магазинах по QR-коду, объяснил эксперт

Мошенники зачастую используют поддельные QR-коды для кражи персональных данных пользователей.
Об этом в комментарии агентству «Прайм» предупредил руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, сообщает ИА DEITA.RU.
При оплате в магазинах важно следить за тем, кто указан в качестве получателя платежа. В случае подмены реквизитов вернуть деньги или отменить покупку будет трудно, рассказал специалист. По его словам, более защищенными являются динамические коды, генерируемые для каждой отдельной покупки.
Статичные QR-коды, напротив, могут быть подделаны — мошенники наклеивают поверх оригинала фальшивую копию, поэтому необходимо внимательно проверять реквизиты платежа, подчеркнул Закарян. Также стоит учитывать, что кешбэк за оплату через QR-код далеко не всегда предоставляется.
Кроме того, злоумышленники часто используют фейковые QR-коды или кодировки с фишинговыми ссылками, особенно при онлайн‑платежах. Не рекомендуется доверять подозрительно выгодным акциям, предлагающим оплату через такие коды.
«В результате деньги могут попасть не по назначению, или мошенники получат доступ к данным вашей банковской карты,» — резюмировал эксперт.