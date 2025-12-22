Как хранить еду к Новому году: советы диетолога

Особое внимание стоит уделять срокам хранения конкретных продуктов. Супы лучше употреблять в течение двух суток, твердые сыры — около двух недель, вареная колбаса — до полутора недель, сырокопченая колбаса — до месяца. Рыбные консервы после вскрытия хранятся не более суток, икру — до пяти дней, овощи и фрукты — пока не станут мягкими или скользкими.