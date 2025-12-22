Ричмонд
Как хранить еду к Новому году: советы диетолога

Диетолог Денисенко: размножение бактерий начинается на 6−8 сутки хранения еды.

Источник: Комсомольская правда

Врач-диетолог Людмила Денисенко развенчала миф о быстропортящейся еде. По ее словам, большинство продуктов, которые закупаются для Нового года, продаются в охлажденном виде. Об этом эксперт рассказала KP.RU.

«Основная масса продуктов, которые мы закупаем для приготовления праздничных блюд, обычно продается в охлажденном виде. Это значит, что продукты охладили и поддерживают одну и ту же температуру. При нулевой температуре размножение микроорганизмов начинается на шестые-восьмые сутки хранения», — подчеркнула Денисенко.

Важно правильно распределять продукты по полкам холодильника, хранить их в герметичной посуде, ставить в холодильник даже слегка теплые блюда и ни в коем случае не держать сырое мясо рядом с готовой едой. Регулярная уборка холодильника с содой или лимонным соком снижает количество бактерий.

Особое внимание стоит уделять срокам хранения конкретных продуктов. Супы лучше употреблять в течение двух суток, твердые сыры — около двух недель, вареная колбаса — до полутора недель, сырокопченая колбаса — до месяца. Рыбные консервы после вскрытия хранятся не более суток, икру — до пяти дней, овощи и фрукты — пока не станут мягкими или скользкими.

Ранее россиянам объяснили, какие продукты стоит закупать к новогоднему столу заранее. Безопасно заранее приобретать консервы, растительные масла, соусы, крупы, а также мясо и птицу для заморозки.