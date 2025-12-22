Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске найдена пропавшая 13-летняя девочка

Ориентировка на поиск школьницы была размещена 21 декабря 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники омской полиции нашли 13-летнюю школьницу, которая бесследно исчезла 21 декабря 2025 года по дороге на тренировку на ул. Малунцева.

В ходе проверок и поисков было установлено, что подросток находится у одной из подруг на ул. Химиков. Девушку доставили в отдел полиции. С несовершеннолетней и её родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

По предварительным данным, в отношении юной омички не совершалось никаких противоправных действий.

Ранее мы сообщали о поисках омича, который выехал из дома на работу, но не доехал до места.