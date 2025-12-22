В Омске найдена пропавшая 13-летняя девочка

Сотрудники омской полиции нашли 13-летнюю школьницу, которая бесследно исчезла 21 декабря 2025 года по дороге на тренировку на ул. Малунцева.
В ходе проверок и поисков было установлено, что подросток находится у одной из подруг на ул. Химиков. Девушку доставили в отдел полиции. С несовершеннолетней и её родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
По предварительным данным, в отношении юной омички не совершалось никаких противоправных действий.
