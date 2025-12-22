Ричмонд
В Омской области открыли новый сезон «Снежного десанта РСО»

К работе приступили Более 600 бойцов студотрядов.

Источник: Комсомольская правда

20 декабря в Омской области официально стартовала всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО». В новом сезоне участвуют более 600 студентов, а также школьники. 14 отрядов отправятся в Омск и районы — Большеуковский, Тюкалинский, Шербакульский, Одесский, Таврический и Калачинский. Об этом рассказали в облминистерстве молодежной политики.

Автор фото: Дарья Бородулина.

На церемонии открытия «бойцам» вручили путевки в сезон. Затем они провели первую трудовую акцию — очистили территорию Музейного комплекса воинской славы омичей от снега. На ближайшее время В рамках запланированы также профориентационные встречи со школьниками, культурные и спортивные события, помощь в благоустройстве территорий и шефская поддержка нуждающимся.

Ранее «КП Омск» рассказала, что на местном железнодорожном вокзале открыли зал ожидания для инвалидов.