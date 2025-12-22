Жертва звонит мошенникам: В МВД раскрыли новую схему обмана

Мошенники используют специальные уловки, заставляя жертву по собственной инициативе звонить им. Один из таких алгоритмов описывает ТАСС, ссылаясь на информацию от МВД.
Правоохранители зафиксировали применение подобных схем аферистами с начала 2025 года. Суть аферы в том, что вначале злоумышленники имитируют взлом аккаунтов Госуслуг или иных онлайн-сервисов и информируют жертву о необходимости связаться с якобы «технической поддержкой».
После этого мошенники, используя различные легенды и предлоги, убеждают жертву переводить деньги на подконтрольные им счета.
Ранее юрист рассказал, как перед Новым годом мошенники обманывают россиян с арендой жилья. Аферисты представляются собственниками не принадлежащих им квартир и требуют предоплату.
Также мошенники начали активно предлагать россиянам вкладывать предновогодние премии с обещанием высокой прибыли. Они пользуются предпраздничным настроением и желанием получить дополнительный доход.
