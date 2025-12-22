Жертва звонит мошенникам: В МВД раскрыли новую схему обмана

Правоохранители зафиксировали применение подобных схем аферистами с начала 2025 года. Суть аферы в том, что вначале злоумышленники имитируют взлом аккаунтов Госуслуг или иных онлайн-сервисов и информируют жертву о необходимости связаться с якобы «технической поддержкой».