Жертва звонит мошенникам: В МВД раскрыли новую схему обмана

МВД: Мошенники имитируют взлом Госуслуг и вынуждают жертву звонить им.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют специальные уловки, заставляя жертву по собственной инициативе звонить им. Один из таких алгоритмов описывает ТАСС, ссылаясь на информацию от МВД.

Правоохранители зафиксировали применение подобных схем аферистами с начала 2025 года. Суть аферы в том, что вначале злоумышленники имитируют взлом аккаунтов Госуслуг или иных онлайн-сервисов и информируют жертву о необходимости связаться с якобы «технической поддержкой».

После этого мошенники, используя различные легенды и предлоги, убеждают жертву переводить деньги на подконтрольные им счета.

Ранее юрист рассказал, как перед Новым годом мошенники обманывают россиян с арендой жилья. Аферисты представляются собственниками не принадлежащих им квартир и требуют предоплату.

Также мошенники начали активно предлагать россиянам вкладывать предновогодние премии с обещанием высокой прибыли. Они пользуются предпраздничным настроением и желанием получить дополнительный доход.

Топ-10 популярных предновогодних схем обмана россиян смотрите здесь на KP.RU.