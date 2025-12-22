Ричмонд
Новосибирцы в 2025 году 14 раз заявляли в полицию о рекламе работы наркокурьером

По девяти заявлениям было отказано в возбуждении уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирской области с начала 2025 года 14 раз заявили в полицию о рекламе работы наркокурьером. Подобные объявления встречались в интернете, мессенджерах и стенах жилых домов. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По девяти заявлениям по результатам проверок приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием признаков преступления, — добавили в ведомстве.

По фактам нанесения на стенах домов такой рекламы в полиции зарегистрировали материалы по статье 6.13 КоАП РФ, то есть о пропаганде наркотиков.

При проведении проверок правоохранители выезжали на место происшествия, фиксировали надписи на камеру, опрашивали жильцов близлежащих домов, чтобы установить личности правонарушителей. В дальнейшем при взаимодействии с управляющими компаниями или ТСЖ данные объявления удалялись со стен. Также новосибирцам дали рекомендации по установке камер видеонаблюдения в тех местах, где они отсутствуют, а также фото и видеосъемке лиц, которые наносят такую рекламу, с дальнейшей передачей информации в полицию.