Новосибирцы в 2025 году 14 раз заявляли в полицию о рекламе работы наркокурьером

При проведении проверок правоохранители выезжали на место происшествия, фиксировали надписи на камеру, опрашивали жильцов близлежащих домов, чтобы установить личности правонарушителей. В дальнейшем при взаимодействии с управляющими компаниями или ТСЖ данные объявления удалялись со стен. Также новосибирцам дали рекомендации по установке камер видеонаблюдения в тех местах, где они отсутствуют, а также фото и видеосъемке лиц, которые наносят такую рекламу, с дальнейшей передачей информации в полицию.