В Приморье за год за рубеж вывезли почти 400 домашних питомцев с сертификатами

Питомцы сопровождали своих владельцев в 26 стран мира.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае подвели итоги года по оформлению выездных документов для домашних животных. С начала января по 17 декабря 2025 года специалистами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в международном аэропорту Владивосток было оформлено 378 ветеринарных сертификатов на вывоз питомцев за границу. Только в декабре такие документы получили 39 животных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Больше всего за рубеж улетело собак — 276, на втором месте кошки — 100. Также в список попали один хорек и один экзотический сахарный поссум. Питомцы сопровождали своих владельцев в 26 стран мира. Самым популярным направлением стал Таиланд: туда отправились 108 собак, 36 кошек, тот самый поссум и хорек. В Китай владельцы взяли с собой 52 собаки и 17 кошек.

Среди других стран, куда летали приморцы с животными, — Грузия, Филиппины, Турция, Вьетнам, США, Канада, страны Европы и СНГ. Россельхознадзор напоминает, что процесс оформления документов для питомца можно значительно упростить. Владельцы кошек и собак имеют возможность подать заявление на получение ветеринарного сертификата в режиме онлайн через официальный сайт ведомства. Там же размещена подробная пошаговая инструкция для путешествующих с животными-компаньонами. Окончательно оформить экспортный сертификат нужно в управлении Россельхознадзора по месту жительства перед самой отправкой.