В Приморье за год за рубеж вывезли почти 400 домашних питомцев с сертификатами

Больше всего за рубеж улетело собак — 276, на втором месте кошки — 100. Также в список попали один хорек и один экзотический сахарный поссум. Питомцы сопровождали своих владельцев в 26 стран мира. Самым популярным направлением стал Таиланд: туда отправились 108 собак, 36 кошек, тот самый поссум и хорек. В Китай владельцы взяли с собой 52 собаки и 17 кошек.