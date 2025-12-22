Омича подозревают в межрегиональной афере с такси

«Обвиняемые осуществляли регистрацию водителей и пассажиров в интернет-сервисе такси по подложным документам, инициировали фиктивные заказы на поездки и исполняли их без фактического выезда путем подмены координат местоположения. В интернет-сервисе такси заказ отображался как исполненный, а “заработанные” премиальные от сервиса в качестве меры поощрения за каждые 10 выполненных поездок шли в карманы злоумышленников», — приводится в публикации описание преступной схемы.