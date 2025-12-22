Омича подозревают в межрегиональной афере с такси

В правоохранительных органах Красноярского края в минувшую пятницу, 19 декабря 2025 года, анонсировали судебный процесс по обвинению жителей 5 регионов в «Мошенничестве», а также «“Создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ”. Обозначено, что целью предполагаемых преступников стал онлайн-сервис заказа такси, использование вредоносного ПО якобы продолжалось свыше 2 лет, ущерб по делу оценивается в 29 миллионов рублей.
«Обвиняемые осуществляли регистрацию водителей и пассажиров в интернет-сервисе такси по подложным документам, инициировали фиктивные заказы на поездки и исполняли их без фактического выезда путем подмены координат местоположения. В интернет-сервисе такси заказ отображался как исполненный, а “заработанные” премиальные от сервиса в качестве меры поощрения за каждые 10 выполненных поездок шли в карманы злоумышленников», — приводится в публикации описание преступной схемы.
Обозначено, что «базой» для фиктивного трудоустройства стал один из омских таксопарков, где трудился один из родственников обвиняемого жителя региона. Обвиняемыми называются жители Красноярского и Краснодарского края, а также Омска и Ростова-на-Дону. Позиция омича и его предполагаемых подельников не приводится.