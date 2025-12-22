Отныне ты Пом-Пон: пингвинёнку Приморского океанариума выбрали имя

«Скобка, как типичная мама, уже “отпустила” птенца: больше плавает, ест, присматривает новое гнездо. Но Зонд никак не может перейти эту грань — он по-прежнему самоотверженно охраняет подросшего отпрыска и даже не подпускает нас для кормления. Это, кстати, отличает эту пару от других: некоторые наши пингвины могут ненадолго отлучаться даже с яйцом, а Зонд и Скобка — образцы абсолютной преданности», — поделилась Полина Сошникова.