Отныне ты Пом-Пон: пингвинёнку Приморского океанариума выбрали имя

Трехмесячному птенцу пингвина Гумбольдта в Приморском океанариуме присвоили имя — Пом-Пон. Орнитологи отмечают, что детеныш уже почти самостоятельный, но по-прежнему остается «папиным сыном», с Пом-Поном лично познакомился корр. ИА PrimaMedia.
Орнитологи Приморского океанариума поделились, что, обычно, имена выбирают на основе грудных пятен птенцов, которые служат своеобразной отличительной меткой. У каждого пингвина свой уникальный узор — у кого-то можно разглядеть «созвездие» оленя, цифр или даже букв. Но для Пом-Пона было принято решение устроить общее голосование.
«Подписчица предложила по аналогии с названием Приморский ОкеаНариум. Выбрать было очень сложно. Всего на конкурс пришло около 200 вариантов имен. Среди самых необычных: Снюга, Ови, Селедка под шубой, Бобслей и даже Родион», — рассказали корр. ИА PrimaMedia в Приморском океанариуме.
Долгожданный малыш.
К слову, Пом-Пон стал долгожданным вторым птенцом у родителей.
«У нас получилась очень трогательная история. Родители пингвинёнка — самка Скобка и самец Зонд — пара с большой разницей в возрасте, целых пять лет. Скобка долго ждала своего “кавалера”, так что у них настоящая долгоиграющая история любви», — рассказала орнитолог Приморского океанариума Полина Сошникова.
У малыша уже почти исчез детский пух, а через год оперение уже полностью сменится на «взрослое». Специалисты отмечают, что по характеру птенчик довольно бойкий и агрессивный — под папиным крылом можно и покапризничать.
«Мы связываем это с влиянием родителей, особенно отца. Зонд — невероятно заботливый и опекающий папа. Он постоянно находится рядом с птенцом, буквально ходит за ним по пятам. Скобка тоже присматривает, но она более самостоятельна, много плавает. Так что наш малыш определенно папин сын», — отметила Полина Сошникова.
Орнитолог пояснила, что в возрасте полутора-двух месяцев пингвины обычно начинают дистанцироваться от потомства.
«Скобка, как типичная мама, уже “отпустила” птенца: больше плавает, ест, присматривает новое гнездо. Но Зонд никак не может перейти эту грань — он по-прежнему самоотверженно охраняет подросшего отпрыска и даже не подпускает нас для кормления. Это, кстати, отличает эту пару от других: некоторые наши пингвины могут ненадолго отлучаться даже с яйцом, а Зонд и Скобка — образцы абсолютной преданности», — поделилась Полина Сошникова.
