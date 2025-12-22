Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабы по продаже подержанных авто с дисконтом до 40 процентов откроют в РФ

До 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом откроют в России. Об этом сообщило издание «Известия», ссылаясь на лизинговые компании.

До 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом откроют в России. Об этом сообщило издание «Известия», ссылаясь на лизинговые компании.

Уточняется, что хабы появятся в Москве, Петербурге и других мегаполисах. В них будут продавать изъятые легковые и грузовые автомобили из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и так далее. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году, сказано в статье.

Размер скидки составит от 5 до 40 процентов. Точный размер дисконта будет зависеть от сроков экспозиции и типа техники.

— На крупных стоянках и СТО партнеров лизинговые фирмы концентрируют изъятую технику. В этих центрах проще осуществлять ее показ и предпродажную подготовку, — рассказал газете директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин.

Первые хабы начнут работать в начале следующего года.

17 декабря рамный внедорожник BAW 212 T01 получил Одобрение типа транспортного средства для реализации на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В частности, сертификат был выдан на версию Adventurer RUS, которая была специально разработана для эксплуатации в климатических и дорожных условиях РФ.