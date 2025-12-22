Лебеди вновь украсили побережье Каспийского моря в Актау

Видео с птицами на своей странице в Instagram опубликовала 19 декабря Сауле Бурибай. С ее слов, лебеди вернулись на побережье Каспия в Актау после трехлетнего перерыва.
Белоснежных птиц, ставших одним из главных символов Актау, заметили на их традиционном месте зимовки — городской набережной в 14-м микрорайоне. Появление лебедей в черте города традиционно становится заметным событием и ассоциируется с зимним периодом.
