Лебеди вновь украсили побережье Каспийского моря в Актау

На минувшей неделе в Актау вернулась стая лебедей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Видео с птицами на своей странице в Instagram опубликовала 19 декабря Сауле Бурибай. С ее слов, лебеди вернулись на побережье Каспия в Актау после трехлетнего перерыва.

Белоснежных птиц, ставших одним из главных символов Актау, заметили на их традиционном месте зимовки — городской набережной в 14-м микрорайоне. Появление лебедей в черте города традиционно становится заметным событием и ассоциируется с зимним периодом.

Недавно орнитологи рассказали, где лечат раненых диких хищных птиц, которых находят в Мангистауской области.