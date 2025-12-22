Пробки в 7 баллов собрались в Новосибирске утром 22 декабря

В Новосибирске утром 22 декабря собрались семибалльные пробки. Движение затруднено в многих частях города, но более напряженная обстановка наблюдается на правом берегу. Об этом свидетельствует информация с сервиса «2ГИС».
Так, сильные заторы наблюдаются на улицах Большевистская, Кирова, Фрунзе, Ипподромская, Станиславского, Широкая, Октябрьской магистрали, Красном проспекте, проспекте Дзержинского, а также на Октябрьском мосту.
Движение затрудняют перекрытия и ДТП, которых, по данным онлайн-карт, за утро в Новосибирске произошло около 10.