Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки в 7 баллов собрались в Новосибирске утром 22 декабря

В основном движение затруднено на правом берегу.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске утром 22 декабря собрались семибалльные пробки. Движение затруднено в многих частях города, но более напряженная обстановка наблюдается на правом берегу. Об этом свидетельствует информация с сервиса «2ГИС».

Так, сильные заторы наблюдаются на улицах Большевистская, Кирова, Фрунзе, Ипподромская, Станиславского, Широкая, Октябрьской магистрали, Красном проспекте, проспекте Дзержинского, а также на Октябрьском мосту.

Движение затрудняют перекрытия и ДТП, которых, по данным онлайн-карт, за утро в Новосибирске произошло около 10.