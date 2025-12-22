В Госдуме хотят повысить зарплаты экстренным службам в праздники

Сотрудникам экстренных служб в РФ могут установить повышающие коэффициенты к заработной плате за работу в новогодние праздники, а также в рождественские дни. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов.
«Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников», — цитирует РИА Новости обращение, которое Миронов отправил на имя главы российского правительства Михаила Мишустина.
Речь идёт о работниках пожарной охраны, спасателей МЧС, медработников из больниц и скорой помощи, а также сотрудников охраны правопорядка.
«Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы», — заявил депутат.
Тем временем каждый пятый россиянин собирается работать в новогодние праздники. У этих людей фактически не будет новогодних каникул, так как они работают по графику.
Ранее юрист объяснила россиянам, можно ли отказаться работать в праздники и что можно потребовать в качестве компенсации.
Также сообщалось, что работодатели обязаны удваивать оплату труда своих подчиненных, если они выходят на работу в выходные или новогодние праздники.