В Госдуме хотят повысить зарплаты экстренным службам в праздники

Миронов предложил компенсировать повышение нагрузки на экстренные службы в праздники.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудникам экстренных служб в РФ могут установить повышающие коэффициенты к заработной плате за работу в новогодние праздники, а также в рождественские дни. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов.

«Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников», — цитирует РИА Новости обращение, которое Миронов отправил на имя главы российского правительства Михаила Мишустина.

Речь идёт о работниках пожарной охраны, спасателей МЧС, медработников из больниц и скорой помощи, а также сотрудников охраны правопорядка.

«Предлагаю премировать всех работников экстренных служб. Это позволит компенсировать повышенную нагрузку и интенсивность работы в новогодние и рождественские каникулы», — заявил депутат.

Тем временем каждый пятый россиянин собирается работать в новогодние праздники. У этих людей фактически не будет новогодних каникул, так как они работают по графику.

Ранее юрист объяснила россиянам, можно ли отказаться работать в праздники и что можно потребовать в качестве компенсации.

Также сообщалось, что работодатели обязаны удваивать оплату труда своих подчиненных, если они выходят на работу в выходные или новогодние праздники.

