Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря

Тельцы будут обращать слишком много внимания на то, что идет не так, а также отступать перед трудностями, которые в другое время легко преодолели бы. Самые впечатлительные представители знака склонны к пессимизму и могут бросить дело, которое недавно начали. Оптимизм поможет выйти из этого сложного периода.