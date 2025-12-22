Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 22 декабря 2025 года.
У Овнов день пройдет плодотворно, но для других они сделают больше полезного, чем для себя. Помогать окружающим сейчас будет приятно. Есть возможность познакомится с интересными людьми, которые поделятся полезной информацией. Возможны удачные покупки, которые часто будут незапланированными.
Тельцы будут обращать слишком много внимания на то, что идет не так, а также отступать перед трудностями, которые в другое время легко преодолели бы. Самые впечатлительные представители знака склонны к пессимизму и могут бросить дело, которое недавно начали. Оптимизм поможет выйти из этого сложного периода.
Близнецы, несмотря на сложности, не потеряют оптимизма и уверенности в своих силах. Им удастся договориться о сотрудничестве. Кто-то из представителей знака сможет подняться по карьерной лестнице. Вечер подойдет для общения с близкими. Близнецы также смогут обсудить планы на будущее и общие вопросы, в том числе и финансовые.
В этот день Ракам многое будет даваться труднее обычного. Возможны разногласия с коллегами и единомышленниками, а также споры, которые помешают им самостоятельно оценить ситуацию и принять взвешенное решение. Следует не поддаваться на провокации и не слушать чужих советов, поскольку польза будет обманчива.
Львам стоит сохранять спокойствие в любой ситуации — это поможет сохранить нервные клетки себе и окружающим, а также не приведет к конфликту, который сложно будет уладить. К вечеру негативный фон усилится, могут произойти конфликты по вине окружающих. Следует уделить это время себе: прогуляться или отправиться в путешествие.
Девам следует проявлять настойчивость и верить в свои силы. Это будет необходимо для того, чтобы достичь успеха. Лучше действовать самостоятельно и рассчитывать только на себя. Обращаться к кому-то за советами тоже нежелательно: чужие рекомендации только запутают. Кроме того, возможны незапланированные поездки.
У Весов многое будет получаться само собой, также может пригодиться опыт, полученный ранее. Благодаря этому удастся лишить недоброжелателей преимущества, опередить соперников или просто выиграть время. Друзья будут поддерживать представителей знака. Вечер подойдет для отдыха в семейном кругу, можно пригласить гостей — и праздник надолго запомнится.
У Скорпионов возможны неудачи в делах, неприятные неожиданности и недоразумения, которые не приведут к серьезным последствиям, но испортят настроение. Однако представители знака сделают все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Вторая половина дня порадует хорошими новостями.
Стрельцов ожидает очень благоприятный день для общения. Им не приходится прикладывать усилий, чтобы очаровать людей и заинтересовать их своими идеями. Те, кто раньше недооценивал представителей знака, изменят свое мнение. Кроме того, возможны заманчивые деловые предложения. У некоторых появится шанс подняться по карьерной лестнице.
Козероги используют начало дня максимально плодотворно. В это время они смогут добиться больших успехов. Возможны хорошие новости, посвященные работе. Некоторые из представителей знака получат заманчивое предложение о работе. Во второй половине дня стоит отдохнуть: это станет лучшим временем для подобного времяпрепровождения.
У Водолеев будет возможность заняться неутомительными делами. Браться за что-то новое нежелательно. Могут возникнуть семейные разногласия, особенно трудно будет найти общий язык со старшими членами семьи, если они сами не являются таковыми.
Рыбы будут стараться ничего не говорить прямо, используя намеки, а также избегать обсуждения серьезных вопросов. Окружающих эта манера будет раздражать, но именно она поможет избежать многих проблем. Не стоит связывать себя любыми обязательствами: представителям знака вряд ли удастся действовать согласно плану, передает «Российская газета».