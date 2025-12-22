Роспотребнадзор рассказал новосибирцам, как выбрать качественную елку

Эти советы были опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Эксперты советуют приобретать живые ели, сосны или пихты не раньше 20 декабря, поскольку при правильном хранении они смогут сохранить свою свежесть и не осыпаться до конца праздников.
Желательно покупать живые деревья только в официальных точках продаж, где продавцы имеют договоры с питомниками на поставку деревьев. При выборе нужно обратить внимание на ровный ствол без трещин и гибкие ветви.
Если же вы выбираете искусственную ёлку, важно проверить качество её сборки. Ветки должны быть прочно закреплены, а хвоя не должна осыпаться. Также нужно убедиться, что у ёлки нет острых краев, оголенной проволоки и неприятного химического запаха. Искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнестойких материалов или обработана специальным составом. Не забудьте проверить наличие маркировки с информацией о дате выпуска, материалах, правилах эксплуатации и контактных данных производителя, принимающего претензии.