Роспотребнадзор рассказал новосибирцам, как выбрать качественную елку

Если же вы выбираете искусственную ёлку, важно проверить качество её сборки. Ветки должны быть прочно закреплены, а хвоя не должна осыпаться. Также нужно убедиться, что у ёлки нет острых краев, оголенной проволоки и неприятного химического запаха. Искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнестойких материалов или обработана специальным составом. Не забудьте проверить наличие маркировки с информацией о дате выпуска, материалах, правилах эксплуатации и контактных данных производителя, принимающего претензии.