В Омской области отмечен рост жалоб на зарплаты и трудовые нарушения

Руководитель Госинспекции труда в Омской области Жанна Воробьёва сообщила, что за текущий год регион получил более 2800 обращений омичей. Около половины — жалобы на оплату труда. В 2024 году инспекция предостерегла работодателей 260 раз, а в 2025-м количество таких предостережений выросло на 23% и достигло 380.Это подтверждает и опубликованная общественной организацией Народный фронт в Омской области статистика обращений региональных жителей к президенту. Более 33 тысяч сообщений — за неполный 2025 год. В основном омичи жаловались на доступность медицины, транспортную инфраструктуру, уровень занятости, зарплаты и пенсионное обеспечение.