Центр «Тигр» в Приморье лечит сову с черепно-мозговой травмой

Ошейниковую совку с черепно-мозговой травмой выхаживают в центре реабилитации диких животных «Тигр» в Приморье, куда птицу доставили неравнодушные жители Владивостока. Специалисты центра назначили сове покой, усиленное питание и курс инъекций для снятия отёка мозга, сейчас состояние пациента стабилизируется. Об этом сообщила пресс-служба МРОО «Центр “Тигр”.
В центре уточняют, что совка, вероятно, получила травму головы на дороге во время охоты на грызунов, однако точные обстоятельства происшествия пока не установлены.
Орнитологи объясняют, что ошейниковая совка обитает в Южном Приморье, на Сахалине и Курильских островах, предпочитая кедрово-широколиственные и пойменные леса, а зимой нередко откочёвывает ближе к населенным пунктам в поисках корма и укрытия. В тёплое время года основой её рациона остаются насекомые, а в холодный период совы чаще охотятся на мышей и крыс возле человеческого жилья.
Сотрудники Центра «Тигр» отмечают, что совы регулярно попадают под транспорт на загородных трассах, поэтому в учреждении уже есть опыт лечения хищных птиц с черепно-мозговыми травмами, когда исход зависит от тяжести повреждений и скорости начала терапии.
Сейчас медики наблюдают за динамикой состояния новой пациентки и рассчитывают, что после восстановления она сможет вернуться в дикую природу. В центре также продолжают выхаживать других подопечных, в том числе крупных хищников и редких дальневосточных кошек.