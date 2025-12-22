Центр «Тигр» в Приморье лечит сову с черепно-мозговой травмой

Орнитологи объясняют, что ошейниковая совка обитает в Южном Приморье, на Сахалине и Курильских островах, предпочитая кедрово-широколиственные и пойменные леса, а зимой нередко откочёвывает ближе к населенным пунктам в поисках корма и укрытия. В тёплое время года основой её рациона остаются насекомые, а в холодный период совы чаще охотятся на мышей и крыс возле человеческого жилья.