Синоптики объявили, какую погоду ждать на Ямале в конце декабря. Скрин

В ЯНАО на текущей неделе не ожидается снегопадов.
В период с 22 по 28 декабря на Ямале установится стабильная погода с незначительным колебанием дневных температур. В ночные часы возможны понижения до 38 градуса. Снега почти не будет. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«Наступившая неделя не принесет погодных сюрпризов. Днем в Салехарде — от 24 до 27 градусов. Ночью — 28−31 градус ниже нуля. Осадки предполагаются только в начале недели», — рассказали метеорологи.
Самым теплым в этот период станет понедельник, 22 декабря. Уже во вторник снег в Салехарде будет идти менее активно, а в среду — прекратится.
В Новом Уренгое начало недели ознаменовано похолоданием до 40 градусов, однако затем станет теплее. Днем от 27 до 32 градусов, ночью — 33−35. Исключением станет вторник, когда столбик термометра опустится до 38 ниже нуля.
В Ноябрьске самым холодным на неделе днем окажется пятница — 32−35 градусов мороза. В дневное время колебания температур составят от 18 до 29 градусов. Снег ожидается вторник, среду и субботу.
Как сообщало URA.RU ранее, на Ямале в выходные анонсировали сильные морозы. Температура местами опускалась до минус 47 градусов.
В Салехарде экстремальных температур в конце декабря не ожидается.