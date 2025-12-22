Пособия и соцвыплаты: что поменялось в правилах их назначения за 2025 год

В уходящем году казахстанцы, получающие социальные выплаты и пособия, столкнулись с некоторыми изменениями в данной сфере. Эти изменения будут действовать и в новом 2026 году.
Осенью 2025 года в Казахстане запустили пилотный проект по поддержке населения. Граждан будут делить на 6 категорий и выявлять тех, кому действительно нужна помощь, так как не всегда получатели оказывались нуждающимися. Новая система представляет собой скоринговую модель определения благосостояния семей. Она применяется при назначении дополнительных мер социальной поддержки за счет средств местных бюджетов. Пока что она используется при назначении четырех услуг:
жилищная помощь;
возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью;
субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде;
оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.
Также были введены изменения в выплатах по беременности и родам. Трудоустроенные казахстанки могут получать единовременные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Ранее, если казахстанки имели два места работы, они получали выплату на основе совокупных отчислений от всех работодателей, что позволяло искусственно завышать размер выплаты. Однако в марте 2025 года был установлен максимальный размер дохода для расчета выплаты — 7 минимальных заработных плат (МЗП) вне зависимости от количества работодателей.
Работники, оформленные через договоры гражданско-правового характера (ГПХ), теперь обязаны уплачивать обязательные социальные отчисления в размере 5% от дохода, не более семи МЗП. Это позволило им получить доступ к соцвыплатам в случаях утраты трудоспособности, потери кормильца, потери работы и потери дохода в связи с беременностью, усыновлением или уходом за ребенком до полутора лет.
В 2025 году детям из многодетных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП) и имеющих доход ниже прожиточного минимума (ПМ), начали оплачивать 100% питания в детских садах. Ранее они могли рассчитывать только на компенсацию части расходов. Однако эта мера не распространяется на семьи, которые соответствуют только одному из условий: либо они многодетные, но с хорошими доходами, либо не многодетные, но получающие АСП или имеющие доход ниже ПМ. В таких случаях дети получают только частичную компенсацию.
Летом уходящего года был запущен пилотный проект по выдаче скидочных ваучеров на покупку продуктов для получателей АСП. Ваучеры выдаются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся, и действуют до конца текущего месяца. При покупке нужно показать QR-код из «Социального кошелька», чтобы активировать скидку. Важно учесть, что ваучеры не продлеваются на следующий месяц — неактивированные ваучеры «сгорают».
В 2025 году государство было нацелено на оптимизацию пособий и соцвыплат. Эти изменения направлены на эффективное расходование госбюджета и обеспечение помощи именно нуждающимся семьям.