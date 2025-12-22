Пособия и соцвыплаты: что поменялось в правилах их назначения за 2025 год

В 2025 году детям из многодетных семей, получающих адресную социальную помощь (АСП) и имеющих доход ниже прожиточного минимума (ПМ), начали оплачивать 100% питания в детских садах. Ранее они могли рассчитывать только на компенсацию части расходов. Однако эта мера не распространяется на семьи, которые соответствуют только одному из условий: либо они многодетные, но с хорошими доходами, либо не многодетные, но получающие АСП или имеющие доход ниже ПМ. В таких случаях дети получают только частичную компенсацию.